Стало известно о секретном письме Трампу о выводе войск из Афганистана

Перед своим уходом с должности министра обороны США Марк Эспер передал американскому лидеру Дональду Трампу секретное письмо, в котором поделился своими опасениями относительно вывода войск из Афганистана. Об этом стало известно газете The Washington Post.

По данным издания, Эспер обсудил резкий вывод контингента с высокопоставленными военными и направил главе государства послание, в котором высказал обеспокоенность из-за дополнительных расходов, неподходящих полевых условий и целого ряда трудностей, связанных с упомянутым решением. Бывший глава ведомства заметил, что подобный шаг может навредить союзническим отношениям.

Ранее источник из Министекрства обороны США сообщил журналистам о возможном желании Дональда Трампа провести операцию против Ирана после увольнения главы Пентагона Марка Эспера. Отмечалось, что Эспер перечил президенту США по вопросу Ирана, опровергая некоторые его высказывания, в том числе после ликвидации 3 января генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.

9 ноября сообщалось, что американский лидер отправил Эспера в отставку. Трамп также объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофероа Миллера исполняющим обязанности министра обороны (lenta.ru).