Вечером 10 сентября 2022 года были объявлены победители 79-го Венецианского кинофестиваля, считающегося одним из главных кинособытий мира.

Главную награду фестиваля – Золотого льва – получил документальный фильм американского режиссера Лауры Пойтрас «Вся красота и кровопролитие» (All the Beauty and the Bloodshed). В центре сюжета фильма – фотограф-активист Нэн Голдин, которая пытается привлечь компанию Purdue Pharma к ответственности за производство и распространение опиоидов.

Гран-при жюри – Серебряного льва – была удостоена французская картина «Сент-Омер» (Saint Omer) Элис Диоп. Фильм повествует о писательнице Раме, которая наблюдает за судом над молодой женщиной, обвиняемой в убийстве маленькой дочери.

Серебряного льва за лучшую режиссуру получил итальянец Лука Гуаданьино за романтический хоррор «Целиком и полностью» (Bones & All) с Тимати Шаламе и Тейлор Рассел. В центре сюжета фильма – влюбленные каннибалы Марен и Ли, которые отправляются в путешествие по Америке 1980-х годов.

Приз за лучший сценарий получил ирландский режиссер и драматург Мартин Макдона за свой новый фильм «Банши Инишерина» (The Banshees of Inisherin). Картин повествует от двух закадычных друзьях, один из которых внезапно без какого-либо объяснения причин прекращает общение со своим другом. Последний решает разобраться в ситуации, но это вскрывает целый ворох давних проблем.

Специальный приз жюри получила документальная картина «Нет медведей» (No Bears) иранского режиссера Джафара Панахи, который в момент премьеры и награждения находится в тюрьме у себя на родине по обвинению в «пропаганде против режима».

Лучшим актером был признан ирландец Колин Фаррелл за главную роль в фильме «Банши Инишерина», а лучшей актрисой – австралийка Кейт Бланшетт за роль фильм «Тар» о женщине-дирижере. Канадская актриса Тейлор Рассел, исполнившая главную роль в фильме «Целиком и полностью», получила премию имени Марчелло Мастроянни как лучшей молодой актрисе.

Главный приз программы «Горизонты», за который также боролся украинский фильм Антонио Лукича «Люксембург, Люксембург», получил иранский фильм «Третья мировая война» (World War III) режиссера Хумана Сейеди. В центре сюжета фильма – бездомный мужчина Шакиб, подрабатывающий на стройке. Однажды он получает шанс наладить свою жизнь, но его прошлое может все это перечеркнуть. (УНИАН)