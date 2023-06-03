Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новый состав Кабинета министров страны.

Как передает Report, с соответствующим заявлением глава государства выступил на пресс-конференции.

Правительство страны утверждено в следующем составе:

вице-президент — Джевдет Йылмаз

министр юстиции — Йылмаз Тунч

министр семьи и социального обеспечения — Махинур Оздемир Гёкташ

министр молодежи и спорта — Осман Ашкын Бак

министр энергетики — Алпарслан Байрактар

министр обороны — Яшар Гюлер

министр внутренних дел — Али Ерликая

министр иностранных дел — Хакан Фидан

министр финансов и казначейства — Мехмет Шимшек

министр здравоохранения — Фахреттин Коджа

министр промышленности — Мехмет Фатих Качыр

министр сельского и лесного хозяйства — Ибрагим Кумаклу

министр культуры и туризма — Мехмет Эрсой

министр торговли — Омер Болат

министр образования — Юсуф Текин.