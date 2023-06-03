Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новый состав Кабинета министров страны.
Как передает Report, с соответствующим заявлением глава государства выступил на пресс-конференции.
Правительство страны утверждено в следующем составе:
вице-президент — Джевдет Йылмаз
министр юстиции — Йылмаз Тунч
министр семьи и социального обеспечения — Махинур Оздемир Гёкташ
министр молодежи и спорта — Осман Ашкын Бак
министр энергетики — Алпарслан Байрактар
министр обороны — Яшар Гюлер
министр внутренних дел — Али Ерликая
министр иностранных дел — Хакан Фидан
министр финансов и казначейства — Мехмет Шимшек
министр здравоохранения — Фахреттин Коджа
министр промышленности — Мехмет Фатих Качыр
министр сельского и лесного хозяйства — Ибрагим Кумаклу
министр культуры и туризма — Мехмет Эрсой
министр торговли — Омер Болат
министр образования — Юсуф Текин.