США заявили о готовности к переговорам с РФ по ядерному оружию

Соединенные Штаты приветствуют желание России достичь прогресса в обсуждении темы контроля за ядерными вооружениями и готовы к немедленной встрече с целью согласования итогового соглашения в этой области. Об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента США, опубликованном во вторник, 20 октября.

«Ожидаем, что Россия также уполномочит своих дипломатов для этого», — сказано далее в документе.

Ранее в тот же день, 20 октября, МИД РФ распространил заявление о том, что Россия готова заморозить количество ядерных боезарядов, если Вашингтон согласится продлить на год действие Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ, американское название: New START) для проведения переговоров о будущем этого документа. При этом российская сторона отметила, что заморозка боезарядов не должна сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.

16 октября МИД России направил в Вашингтон ноту с выдвинутым президентом РФ Владимиром Путиным предложением продлить действующий ДСНВ на год «без всяких условий». Однако в тот же день из Белого дома последовал отказ. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил тогда, что предложение Путина «обречено на провал» («non-starter») и что он надеется, что «Россия пересмотрит свою позицию, прежде чем дорогостоящая гонка вооружений начнется вновь». (DW)