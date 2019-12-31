США заявили, что готовы отвечать «где угодно» на угрозы со стороны Ирана

Соединенные Штаты готовы отвечать «где угодно» на те действия Ирана, которые Вашингтон считает угрозой безопасности на Ближнем Востоке. С таким предупреждением выступил в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов сотрудник Госдепартамента США высокого ранга, комментируя удары Вашингтона по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в Сирии и Ираке.

«Произошедшее показывает, что мы можем ответить не только в Ираке, мы можем ответить где угодно, где, как мы считаем, это имеет смысл для нас, а также для интересов и безопасности наших партнеров и союзников при нейтрализации данной угрозы региону», — заявил дипломат. (ТАСС)

| 2019-12-31T00:10:28+00:00 31 декабря 2019, 07:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss