США заявили, что готовы отвечать «где угодно» на угрозы со стороны Ирана

Соединенные Штаты готовы отвечать «где угодно» на те действия Ирана, которые Вашингтон считает угрозой безопасности на Ближнем Востоке. С таким предупреждением выступил в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов сотрудник Госдепартамента США высокого ранга, комментируя удары Вашингтона по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в Сирии и Ираке.

«Произошедшее показывает, что мы можем ответить не только в Ираке, мы можем ответить где угодно, где, как мы считаем, это имеет смысл для нас, а также для интересов и безопасности наших партнеров и союзников при нейтрализации данной угрозы региону», — заявил дипломат. (ТАСС)