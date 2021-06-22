Американский военный контингент будет выведен из Афганистана в установленном порядке, текущая ситуация в этой стране не отразится на запланированных сроках. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

«Две вещи остаются неизменными. Первое — мы завершим вывод всех американских военных из Афганистана, кроме тех, что останутся для соблюдения дипломатических протоколов. Второе — это будет сделано в первых числах сентября», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных изменениях в запланированном выводе войск США на фоне постоянно меняющейся ситуации в Афганистане, в том числе из-за действий радикального движения «Талибан».

14 апреля Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября.