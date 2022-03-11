Президент США Джо Байден запретил поставки наличных долларов в Россию. Мера принята в качестве ужесточения санкций за начало Москвой войны в Украине.

Распоряжение Байдена опубликовано на сайте Белого дома. Продажа долларов запрещена российскому правительству и всем людям, которые находятся на территории России, следует из указа. Документ также запрещает американцам новые инвестиции в любой из секторов российской экономики.

Этот же указ запрещает импортировать из России в Соединённые Штаты алкоголь, рыбу и морепродукты и натуральные (не искусственные) алмазы. По подсчётам Вашингтона, такой запрет лишит Россию одного миллиарда долларов доходов, — сообщала ранее пресс-служба Белого дома.

Байден объявил в пятницу, что США отменяют режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией. Это позволит Вашингтону ввести в отношении России более высокие тарифы, чем те, которые применяются к другим членам Всемирной торговой организации. (svoboda.org)