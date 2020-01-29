США заключили новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой

Президент США Дональд Трамп подписал в среду новое торговое соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States — Mexico — Canada Agreement, USMCA). Трансляцию церемонии из Белого дома вели ведущие американские телеканалы.

В декабре 2019 года соглашение поддержала Палата представителей Конгресса США, 16 января он был одобрен в Сенате Конгресса.

Трамп, выступая 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что договор представляет собой новую модель торговли.

США, Мексика и Канада договорились о новом соглашении в сентябре 2018 года. Оно придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), действовавшему с 1994 года. (ТАСС)