США заключили новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой

Президент США Дональд Трамп подписал в среду новое торговое соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States — Mexico — Canada Agreement, USMCA). Трансляцию церемонии из Белого дома вели ведущие американские телеканалы.

В декабре 2019 года соглашение поддержала Палата представителей Конгресса США, 16 января он был одобрен в Сенате Конгресса.

Трамп, выступая 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что договор представляет собой новую модель торговли.

США, Мексика и Канада договорились о новом соглашении в сентябре 2018 года. Оно придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), действовавшему с 1994 года. (ТАСС)

| 2020-01-29T21:30:40+00:00 30 января 2020, 00:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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