США заказали у компании Raytheon Technologies 1468 единиц Stinger. Конкретных сроков производства партии нет, но предполагается, что армия получит весь комплект в течение 30 месяцев.

Сейчас войска США не используют Stinger, однако запас ПЗРК необходим, пока не будет разработано новое поколение портативных средств противовоздушной обороны. По оценкам Reuters, с момента полномасштабного вторжения России США отправили в Украину 1400 единиц Stinger. Из-за этого запасы ПЗРК истощились.

В апреле исполнительный директор Raytheon Technologies Грег Гейс сообщил, что Министерство обороны США не заказывало Stinger последние 18 лет. Компонентов для производства сейчас нет, а чтобы найти заменители и наладить конвейер понадобится время.

Напомним, украинские военные регулярно применяют ПЗРК Stinger для уничтожения воздушных целей рашистов. На прошлой неделе бойцы 95-й бригады использовали оружие, чтобы «приземлить» два беспилотника. А 12 мая из Stinger уничтожили вертолет Ми-24 оккупантов. (УНИАН)