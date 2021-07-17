События в Афганистане не являются логически завершенной американской операцией, нужно помнить о мандате Совета Безопасности ООН. Об этом в субботу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«К сожалению, наша, так сказать, либеральная тусовка отличается крайней безграмотностью по этой теме [военной кампании США в Афганистане]. Первый момент, который они совершенно почему-то не собираются замечать, описывая ситуацию как логически завершенную американскую операцию на территории Афганистана, <…> что это была не американская кампания, это был мандат Совета Безопасности ООН, выданный коалиции, которую возглавляли США, и соответствующие страны НАТО в ней участвовали», — сказала она.

«США и <…> те страны, которые входили в коалицию, ни разу не пришли в Совбез [ООН] и ни разу не отчитались о том, что они делают. Поэтому это не логическое завершение операции [США]», — подчеркнула дипломат.

Миссия ООН по содействию Афганистану была учреждена в марте 2002 года — спустя несколько месяцев после начала в стране военной кампании США и их союзников, сформировавших так называемые Международные силы содействия безопасности (МССБ или ISAF).