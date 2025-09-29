Попытки стран «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция — Е3) и США активировать механизм snapback, который должен был восстановить санкции Совета Безопасности ООН против Ирана, не имеют законной силы. Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Злоупотребление процедурой со стороны E3 не может изменить юридическую реальность: действие резолюции 2231 будет считаться прекращенным 18 октября 2025 года, как прямо предусмотрено в самой резолюции», — написал он на своей странице в X.

Он отметил, что отказ 6 из 15 членов СБ ООН проголосовать в пользу восстановления санкций говорит о расколе внутри Совета Безопасности ООН. «Почти половина его членов не убеждены в том, что повторное использование, инициированное E3, является оправданным, легитимным или законно разрешенным», — отметил Багаи.