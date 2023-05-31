США хотят избежать Третьей мировой войны, поэтому против ударов Украины по территории России.

Как передает Report, об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Чтобы избежать Третьей мировой войны», — сообщил он журналистам на вопрос, почему США выступают против ударов Украины по территории РФ.

Кирби также выразил надежду на общее понимание того, что конфликт в Украине и так уже обострился.

США уверены, что Украина не станет использовать для ударов по территории России самолеты американского производства F-16, которые планируется ей передать, также сказал Джон Кирби.

«Да. И мы получили заверения на разных уровнях, не только от президента Владимира Зеленского, но и других высокопоставленных военных руководителей в Украине», — подчеркнул он на брифинге в Белом доме.