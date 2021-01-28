США выразили готовность встать на сторону стран Юго-Восточной Азии в спорах с Китаем

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США будут соблюдать положения договора о взаимной обороне в случае нападений на Филиппины. Об этом сообщает Госдеп, передает «Интерфакс».

Блинкен провел телефонные переговоры с филиппинским коллегой Теодором Лоскином.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность договора о взаимной обороне для безопасности обеих стран и его четкого применения в случае вооруженных нападений на филиппинские вооруженные силы, государственные суда или самолеты в Тихом океане, включая Южно-Китайское море», — говорится в сообщении.

По словам Блинкена, «Соединенные Штаты отвергают морские претензии Китая в Южно-Китайском море» за пределами зон, установленных ему международным правом, отраженным в Конвенции по морскому праву 1982 года.

Также он пообещал «стоять на стороне стран Юго-Восточной Азии, испытывающим давление со стороны КНР», которые, как и Китай, претендуют на ряд островов в Южно-Китайском море.