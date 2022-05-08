Соединенные Штаты приняли решение о введении санкций против Первого канала, «России-1», НТВ, запрет коснется предоставления им оборудования, а также возможности американских компаний размещать там рекламу.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в воскресенье представитель администрации США высокого ранга, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен решению ввести нынешние рестрикции.

«Сегодня мы также объявляем, что американские доллары за рекламу, вещательные технологии, видеокамеры, микрофоны, звуковое оборудование больше не будут предоставляться трем наиболее популярным государственным или контролируемым государством российским телеканалам, которые обеспечивают работу пропагандистской машины [президента РФ Владимира] Путина», — утверждал американский чиновник в связи с намерением США и ЕС совместно применить дополнительные ограничительные меры против России.

«Для большей информации, мы вводим санкции против трех главных телеканалов России: Первого канала, «Россия-1″, НТВ. Все эти телеканалы принадлежат государству, контролируются государством либо принадлежат одному из ближайших союзников Путина. Они также являются одними из самых популярных в России, именно через них большинство людей в России узнают новости по телевизору», — добавил представитель исполнительной власти США.

Эти российские телеканалы, по оценкам американских властей, «во многих случаях полагаются на западные технологии для трансляции пропаганды». Представитель администрации добавил, что ограничения коснуться и приобретения ими осветительного, серверного оборудования, программного обеспечения. «Россия может попытаться производить эти компоненты внутри страны, но идея заключается в том, чтобы сделать это с коммерческой точки зрения трудным, невыгодным, возложить большее бремя на российское государство», — пояснил чиновник.

По данным представителя администрации, «западные компании были одними из главных рекламодателей на этих телеканалах». «В прошлом году объем доходов от рекламы превысил 300 млрд долларов. Многие из этих рекламодателей после вторжения объявили, что они собираются сократить свою коммерческую деятельность с этими каналами. Мы хотим убедиться, что эти решения будут приняты, и просто подать более широкий сигнал о том, что американские компании не должны заниматься финансированием российской пропаганды», — сказал он.

Как утверждается в распространенной Белым домом справке, «все три телеканала входят в число крупнейших получателей иностранных доходов, которые поступают российскому государству».