США вводят ограничения на ввоз алкоголя и табака из Кубы

Соединенные Штаты ужесточают рестрикции в отношении Кубы, вводя новые запреты на бронирование американцами номеров в ряде отелей страны, ввоз в США произведенной на Кубе алкогольной и табачной продукции, а также участие американцев в ряде общественных мероприятий. Об этом объявил в среду президент США Дональд Трамп.

«Сегодня <…> я объявляю о том, что министерство финансов запрещает американцам, приезжающим [на Кубу], останавливаться в заведениях, которыми владеет кубинское правительство», — сказал он. «Мы также вводим дальнейшие ограничения на ввоз кубинского алкоголя и кубинского табака», — добавил Трамп.

Как поясняется в уведомлении, размещенном Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в сборнике официальных документов американского правительства — Федеральном реестре, изменения вступают в силу с четверга, 24 сентября. В документе отмечается, что новые ограничения вводятся для того, чтобы «претворить в жизнь положения внешней политики президента в отношении Кубы и лишить кубинский режим источников дохода».

«Изменения предусматривают ограничение на размещение в некоторых объектах недвижимого имущества, ввоз произведенного на Кубе алкоголя и табачной продукции, организацию и участие в профессиональных встречах или конференциях на Кубе, а также организацию и участие в некоторых публичных выступлениях, медицинских курсах, групповых занятиях, соревнованиях и выставках на Кубе», — поясняет также Минфин в опубликованном заявлении.(ТАСС)