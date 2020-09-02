США вводят ограничения на работу китайских дипломатов на территории Штатов, теперь им понадобится получать разрешение от властей США на посещение университетских кампусов и на проведение культурных мероприятий более чем на 50 человек вне своих дипломатических зданий, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
По его словам, правительство Китая «в течение нескольких лет вводили серьезные препятствия для американских дипломатов, работающих в КНР», включая ограничения на проведение встреч, особенно в студенческих городках.
«Сегодня я хочу объявить о том, что госдепартамент США выработал механизм, который потребует получения разрешения для высокопоставленных китайских дипломатов в США на посещение университетских кампусов и встреч с представителями местных властей. Культурные мероприятия более чем на 50 человек, которые устраивает посольство Китая вне дипломатических зданий, также потребуют получения разрешения», — заявил Помпео на брифинге.