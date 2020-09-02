США вводят ограничения на работу китайских дипломатов

«Сегодня я хочу объявить о том, что госдепартамент США выработал механизм, который потребует получения разрешения для высокопоставленных китайских дипломатов в США на посещение университетских кампусов и встреч с представителями местных властей. Культурные мероприятия более чем на 50 человек, которые устраивает посольство Китая вне дипломатических зданий, также потребуют получения разрешения», — заявил Помпео на брифинге.