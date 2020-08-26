США ввели санкции против китайских компаний из-за искусственных островов

Вашингтон ввел санкции против 24 китайских компаний за помощь в возведении искусственных островов в Южно-Китайском море, сообщило Министерство торговли Соединенных Штатов.

С 2013 года Пекин создал в этом районе насыпные острова площадью в общей сложности около 12 квадратных километров, на которых размещали системы ПВО и противокорабельные системы вооружений, отмечается в пресс-релизе ведомства.