США ввели санкции против китайских компаний из-за искусственных островов

Вашингтон ввел санкции против 24 китайских компаний за помощь в возведении искусственных островов в Южно-Китайском море, сообщило Министерство торговли Соединенных Штатов.
С 2013 года Пекин создал в этом районе насыпные острова площадью в общей сложности около 12 квадратных километров, на которых размещали системы ПВО и противокорабельные системы вооружений, отмечается в пресс-релизе ведомства.
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона — Японией, Вьетнамом, Филиппинами — по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых обнаружили значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).