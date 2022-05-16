Комиссия по ядерному регулированию США ужесточила правила экспорта в РФ радиоактивного материала и дейтерия. Это следует из уведомления, поступившего в понедельник в электронную базу Федерального реестра (сборник документов американского правительства).

Согласно документу, Вашингтон «до дальнейшего уведомления» приостанавливает действие соответствующих общих лицензий, распространявшихся ранее на экспорт упомянутой продукции в РФ. «Экспортеры больше не имеют права использовать общую лицензию для экспорта радиоактивного материала или дейтерия для их конечного использования в ядерной отрасли РФ и теперь должны подавать заявку на получение специальной лицензии», — поясняется в уведомлении. Свои действия Вашингтон объяснил соображениями национальной безопасности и необходимостью «укрепления общей обороны и безопасности США».

О намерении приостановить действие соответствующих генеральных лицензий власти США сообщали 8 мая.