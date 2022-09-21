«США всерьез воспринимают слова президента России Владимира Путина о применении ядерного оружия. Применение ядерного оружия Россией приведет к тяжелым последствиям на международной арене для этой страны».

Об этом в интервью телеканалу ABC News сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы относимся к этому серьезно. Мы отслеживаем их стратегическое позиционирование так внимательно, как только можем, чтобы менять при необходимости наше позиционирование. Мы не видели никаких признаков, что сейчас это необходимо», — сказал Кирби.

Он также предупредил, что применение ядерного оружия Россией приведет к тяжелым последствиям на международной арене для нее самой, и превратит Россию в «изолированную» страну» на мировой арене.