США временно отзовут часть персонала из своего посольства в Багдаде

США временно отзовут часть персонала из своего посольства в Багдаде. Об этом заявил посол США в Ираке Мэтью Тюллер, передает «Интерфакс».

«Буду продолжать выполнять свои обычные обязанности в посольстве. Я сделаю это при поддержке основной команды американских дипломатов и американских советников иракских военных», — заявил он.

Дипломат не объяснил причин и количества сокращаемых сотрудников.

Он подчеркнул, что останется в Багдаде для выполнения своих обязанностей «в обозримом будущем».

«Важная работа, которую мы делаем здесь, в Багдаде, продолжается», — сказал посол.