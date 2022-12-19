Соединенные Штаты возвращают к работе военную базу Туле в Гренландии, чтобы посоперничать с Россией в Арктике.

Как передает # со ссылкой на Газета.ру, пишет датское Danmarks Radio.

Автор публикации Стеффен Кретц уверен, что потепление и «арктическая гонка» подтолкнули США к заключению контракта с гренландской компанией Inuksuk на использование базы Туле сроком в двенадцать лет.

«Крупный многомиллиардный контракт — сигнал, что США делают ставку на базу в Туле и тесное сотрудничество с Гренландией и что американские военные переключили внимание на Арктику после того, как десятилетиями отдавали приоритет другим зонам конфликта», — считает Кретц.

В материале также говорится. что из-за глобального потепления база находится не в лучшем состоянии. По словам журналиста, в настоящее время Туле является пассивным наблюдательным пунктом Космических сил США и ученых-климатологов, но с расширением взлетно-посадочных полос и инфраструктуры может стать стратегически важной базой, как это было во время холодной войны.