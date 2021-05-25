США возобновят работу американского консульства в Иерусалиме, которое отвечает за отношения между Соединенными Штатами и Палестиной. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Рамалле, сообщает Анадолу.

“Мы будем и впредь выступать против любых форм односторонней практики, которая приводит к насилию между Израилем и палестинцами”, — сказал глава американской дипломатии, прибывший в Палестину с официальным визитом в рамках турне по Ближнему Востоку.

По итогам переговоров с палестинским лидером Блинкен сообщил, что Вашингтон предоставят экстренную финансовую помощь сектору Газа в размере 5,5 млн долларов. Еще 32 млн долларов будет выделено международным гуманитарным организациям, функционирующим в анклаве.

Блинкен прибыл в Рамаллу из Тель-Авива, где провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

После посещения Рамаллы госсекретарь США должен отправиться в Каир для переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и министром иностранных дел Самехом Шукри.

Последним пунктом ближневосточной поездки Блинкена станет Амман, где он встретится с королем Иордании Абдаллой II и министром иностранных дел Айманом Сафади.