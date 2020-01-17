США внесли в санкционный список бригадного генерала КСИР

США внесли в санкционный список бригадного генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявил журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, передает РИА Новости.

«США внесли бригадного генерала КСИР Хасана Шавапура в список визовых санкций. Генерал Шавапур совершил грубые нарушения прав человека против демонстрантов», — сказал он в ходе брифинга.

Хук добавил, что иранский военный несет ответственность за расправу над «148 беспомощными иранцами в регионе Машар в ноябре прошлого года».

По его словам, в госдеп США по специально созданному каналу поступили более 88 тысяч рекомендаций со стороны иранского народа по тому, кого стоит внести в санкционный список.

«Мы продолжим рассматривать всю информацию, которую мы получаем от иранского народа, и мы продолжим привлекать больше официальных лиц Ирана к ответственности за нарушения прав человека», — отметил высокопоставленный дипломат.

Хук также заявил, что США «призывают свои посольства по всему миру активно взаимодействовать с иранской диаспорой». «Очень важно проводить с ними встречи, заслушивать их обеспокоенности, и делиться с ними нашей стратегией и внешней политикой. Эта работа продолжится. Будущее Ирана будет определяться иранским народом, а не США», — сообщил он.