США запретили торговлю оружием с Россией

США включили Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия.

Oб этом говорится в документе, размещенном на сайте Госдепартамента США.

Сообщается, что документ вступает в силу с 18 марта.

Согласно документу, Россия включили в один список с Афганистаном, Центральноафриканской Республикой, Кипром, Демократической Республикой Конго, Эритреей, Ираком, Ливаном, Ливией, Сомали, Южным Суданом и Зимбабве.

До 1 сентября предусмотрены исключения для операций в рамках межгосударственного сотрудничества, связанного с космической отраслью.