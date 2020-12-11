США вернули Южной Корее контроль над 12 военными объектами

Сеул и Вашингтон договорились о возвращении объектов, но пока не смогли преодолеть разногласия по поводу того, кто и как возьмет на себя расходы по очистке окружающей среды. Стороны договорились в будущем продолжить консультации по процедурам дезактивации, очистки окружающей среды, критериям управления базой и другим нерешенным вопросам. Ранее сообщалось, что на очистку территорий четырех баз, возвращенных в прошлый раз, может уйти около двух лет и до 921 миллиона долларов.(РИА Новости)