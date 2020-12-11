США вернули Южной Корее контроль над 12 военными объектами

Вооруженные силы США в Южной Корее в пятницу договорились с властями страны о возвращении тем контроля над участками 11 американских военных баз и двумя участками на территории базы Ёнсан в Сеуле, сообщило министерство обороны Республики Корея.
Вооруженные силы США в Южной Корее (USFK) в декабре прошлого года вернули стране четыре неиспользуемых военных базы и еще тогда заявили о готовности вернуть еще 13 подобных участков.
Решение об окончательной передаче баз Южной Корее было принято на виртуальном 201-м заседании объединенного комитета по соглашению о статусе сил (Status of forces agreement, SOFA).
Сеул и Вашингтон договорились о возвращении объектов, но пока не смогли преодолеть разногласия по поводу того, кто и как возьмет на себя расходы по очистке окружающей среды. Стороны договорились в будущем продолжить консультации по процедурам дезактивации, очистки окружающей среды, критериям управления базой и другим нерешенным вопросам. Ранее сообщалось, что на очистку территорий четырех баз, возвращенных в прошлый раз, может уйти около двух лет и до 921 миллиона долларов.(РИА Новости)