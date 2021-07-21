Соединенные Штаты ведут космическую гонку с Китаем, однако поддерживают партнерство с Россией. Об этом заявил в среду глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон во время беседы, организованной газетой The Washington Post, передает ТАСС.

По его словам, взаимодействие в космосе с СССР, а затем с Россией началось с программы «Союз — Аполлон» в 1975 году, несмотря на то, что две страны в тот момент находились в состоянии холодной войны. «Вплоть до сегодняшнего дня у нас сохраняется это сотрудничество», — отметил Нельсон.

«Посмотрите, какой это контраст с Китаем», — сказал он. По утверждению Нельсона, «космическая программа Китая — это также и военная космическая программа». «Я думаю, что мы находимся в состоянии космической гонки с Китаем. Они агрессивны, они хороши [в этом], но я бы хотел, чтобы они сделали то, что в свое время сделал Советский Союз в плане гражданской космической программы, я бы хотел, чтобы они сотрудничали [с США] и были прозрачны», — добавил он.