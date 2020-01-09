США в письме в СБ ООН заявили о готовности к переговорам с Ираном для деэскалации

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности письмо, в котором объяснила убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на текст документа.

В письме она отметила, что США «готовы без предварительных условий начать серьезные переговоры с Ираном с целью предотвращения дальнейшей угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима».

В письме содержится ссылка на статью 51 Устава ООН, которая обязывает страны незамедлительно сообщать Совету Безопасности о военных действиях, предпринятых для самообороны. «США готовы предпринять дополнительные меры в регионе, если возникнет необходимость защиты американского персонала и интересов», — цитирует агентство текст документа.(ТАСС)

| 2020-01-09T12:26:08+00:00 9 января 2020, 12:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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