Соединенные Штаты в ближайшее время ожидают большей ясности по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает ТАСС.

«Сейчас решающий момент [по СВПД], <…> я бы ожидал, что в ближайшие дни у нас будет больше ясности», — сказал дипломат.

По его словам, Вашингтон готов отказаться от усилий по возрождению СВПД, если Иран проявит непримиримость. «Мы готовы уйти, если Иран проявит непримиримость к достижению прогресса», — добавил Прайс. По его словам, Соединенные Штаты, их союзники и партнеры будут искать альтернативы, если Иран «не пожелает добросовестно участвовать» в переговорах. Прайс не указал, о каких альтернативах идет речь.