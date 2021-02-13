США требуют от КНР предоставить ВОЗ сведения о ранних случаях COVID-19

США требуют от Китая предоставить данные о распространении COVID-19 с самых первых дней вспышки заболевания, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление помощника главы США по нацбезопасности Джейка Салливана.

По его мнению, это необходимо, чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и подготовиться к следующей.

Салливан отметил, что американские власти озабочены тем, в каком виде была предоставлена информация о начале распространения коронавирусной инфекции.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что представители КНР отказались передать специалистам Всемирной организации здравоохранения исходные необработанные данные о первых случаях COVID-19.

«Необходимо, чтобы её доклад был независимым, основывался на выводах экспертов и не подвергался вмешательству со стороны китайских властей», — подчеркнул Салливан.

Напомним, 14 января эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения коронавируса. В ходе визита они посетили местный рынок морепродуктов, где впервые была зафиксирована вспышка инфекции, а также инфекционные госпитали и Уханский институт вирусологии.

На итоговой пресс-конференции представители ВОЗ заявили, что наиболее вероятной версией является передача вируса человеку от диких животных через промежуточное звено (aif.ru)