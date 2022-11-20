Соединенные Штаты Америки создают на Ближнем Востоке систему воздушной и морской обороны. Об этом на ежегодной конференции «Манамский диалог» в Бахрейне заявил координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк, сообщает The Times of Israel.

«Соединенные Штаты в настоящее время активно создают и обеспечивают комплексную архитектуру воздушной и морской обороны в этом регионе. <…> То, о чем давно говорили, теперь делается благодаря инновационному партнерству и новым технологиям», — приводит издание слова дипломата.

Макгерк сказал, что силы США «выявили и предотвратили неминуемые угрозы» со стороны Ирана, подтвердив более ранние сообщения о том, что Исламская Республика планировала нападение на своего регионального соперника Саудовскую Аравию.

По данным газеты, глава Центрального командования США генерал Майкл Курилла на этой же конференции объявил, что оперативная группа под руководством США развернет к 2023 году более 100 беспилотных кораблей в водах Персидского залива, чтобы предотвратить «морские угрозы» на основном мировом маршруте энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что США направили в Саудовскую Аравию самолеты, чтобы защитить страну от «иранской агрессии». Это произошло после того, как саудиты решили сократить добычу нефти в условиях глобального дефицита энергоресурсов. (Газета.Ру)