Администрация США предположила, что на переговорах между с Ираном в Риме был достигнут некоторый прогресс. Об этом в субботу, 19 апреля, заявил телеканал ABC News.

«Сегодня в Риме во время второго раунда переговоров, продолжавшегося более четырех часов, мы добились очень хорошего прогресса в ходе прямых и непрямых обсуждений», — привел слова сотрудника администрации телеканал.

Переговоры продолжались более четырех часов, уточняет телеканал.

Следующий раунд американо-иранских переговоров состоится в ближайшие дни.