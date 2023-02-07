Соединённые Штаты рассматривают вопрос о введении пошлины в 200% на импорт алюминия из России. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Решение может быть принято уже на этой неделе.

Власти США рассматривали санкции в отношении российского алюминия ещё в феврале 2022 года, но тогда отказалась от этой меры. Сейчас, по данным Bloomberg, США хотят ввести беспрецедентную пошлину из-за того, что Россия демпингует на рынке алюминия.

Главным российским экспортёром алюминия является компания «Русал», основанная бизнесменом Олегом Дерипаской. Дерипаска был включён в санкционный список ещё до широкомасштабного российского вторжения в Украину.

Российский экспорт до начала войны в Украине составлял около десяти процентов всего алюминия, который закупали США. После введения международных санкций доля российских экспортёров алюминия на американском рынке снизилась до трёх процентов. Заместить их для американской экономики не составит большого труда, полагают источники Bloomberg.