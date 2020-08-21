США собираются помешать России и Китаю продавать оружие Ирану

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США сделают все возможное, чтобы Россия и Китай не смогли продавать оружие в Иран, если против Тегерана снова введут санкции ООН.

«Когда будут возвращены санкции ООН, я вас уверяю, США сделают все возможное, чтобы россияне и китайцы не смогли поставлять Ирану оружие, представляющие для нас угрозу», — сказал он в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос о введении санкций против РФ и КНР, если эти страны будут игнорировать возвращение санкционного режима в отношении Ирана.

Помпео добавил, что США сделают все возможное, чтобы такие поставки не приносили финансовой выгоды.

14 августа Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. Против принятия документа выступили РФ и Китай, остальные участники голосования воздержались.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения — до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен СВПД.

Ранее госсекретарь США заявлял, что истечение срока оружейного эмбарго в отношении Ирана позволит Тегерану приобретать новые истребители у РФ и КНР, подчеркнув, что Вашингтон не может этого допустить. (gazeta.ru)