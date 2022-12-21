США поставят Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, а также комплекты Joint Direct Attack Munitions (JDAM), которые позволяют превратить существующие свободнопадающие бомбы в высокоточные боеприпасы. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

По их информации, такие системы войдут в следующий пакет военной помощи Киеву.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в новый пакет военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов войдут средства противовоздушной обороны (ПВО).