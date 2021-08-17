Официальный представитель Пентагона, Джон Кирби заявил, что американские военные и боевики движения «Талибан (организация запрещена в России)» не несут ответственности за хаос и трагические события в аэропорту Кабула, сообщает РИА «Новости».

По словам Кирби, «восстановлением безопасности на территории аэропорта после ночных нарушений» занимались военнослужащие США, однако пресс-секретарь Пентагона заявил, что гибель афганских граждан, которые пытались прорваться на самолеты, отбывающие из Кабула, не является провалом.

Такое же мнение выразил и представитель Государственного департамента Нед Прайс, которые также отметил что в Госдепе опечалены фотографиями с места событий.

«Снимки, которые мы все видим, обжигающие, болезненные — сложно видеть такое», — заявил Прайс.