Министерство финансов США выпустило генеральные лицензии по Сирии, Ирану и Венесуэле, которые предусматривают ряд исключений из американских санкций в отношении этих стран для проведения связанных с борьбой с коронавирусом операций, передает ТАСС.

При этом транзакции с участием вооруженных сил и правоохранительных органов Сирии под исключение не подпадают.

Аналогичные меры действуют в отношении Венесуэлы, однако лицензия, в частности, не касается операций с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.

В документе по Ирану разрешаются определенные транзакции с Центробанком и Иранской национальной нефтяной компанией.