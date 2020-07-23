США считают почти невозможным достижение прогресса в отношениях с Россией

Внешняя политика, которую проводит Россия, делает невозможной достижение прогресса в отношениях с США, заявил заместитель госсекретаря Стивен Биган.
«Последние шаги, которые мы предприняли в отношении России — это просто часть наших ответных мер против давней модели поведения (России), которая делает практически невозможным для нас достижение прогресса в отношениях с русскими в какой-либо форме», — заявил Биган на слушаниях в сенате.
Таким образом замгоссекретаря ответил на вопрос, чем именно вызваны недавние санкции США против российского предпринимателя Евгения Пригожина и связанных с ним лиц и компаний.
| 2020-07-23T09:49:43+04:00 23 июля 2020, 12:00|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss