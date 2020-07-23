США считают почти невозможным достижение прогресса в отношениях с Россией

«Последние шаги, которые мы предприняли в отношении России — это просто часть наших ответных мер против давней модели поведения (России), которая делает практически невозможным для нас достижение прогресса в отношениях с русскими в какой-либо форме», — заявил Биган на слушаниях в сенате.