США считают почти невозможным достижение прогресса в отношениях с Россией

Внешняя политика, которую проводит Россия, делает невозможной достижение прогресса в отношениях с США, заявил заместитель госсекретаря Стивен Биган.
«Последние шаги, которые мы предприняли в отношении России — это просто часть наших ответных мер против давней модели поведения (России), которая делает практически невозможным для нас достижение прогресса в отношениях с русскими в какой-либо форме», — заявил Биган на слушаниях в сенате.
Таким образом замгоссекретаря ответил на вопрос, чем именно вызваны недавние санкции США против российского предпринимателя Евгения Пригожина и связанных с ним лиц и компаний.