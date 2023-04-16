Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США, Саудовская Аравия и ОАЭ требуют остановить конфликт в Судане, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление.

«Мы согласились, что для сторон жизненно важно незамедлительно прекратить военные действия без предварительных условий», — указано в сообщении.

Отмечается, что Блинкен в субботу, 15 апреля, провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном и главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Главы внешнеполитических ведомств признали, что вооруженный конфликт в Судане грозит безопасности региона и «демократии в стране».