Власти США продолжают рассматривать возможность введения новых санкций в отношении России и, вероятно, предпримут дополнительные меры в этом направлении. Об этом в ходе регулярного брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

По ее словам, нет людей, которые были бы ограждены от американских ограничительных мер.

«Мы, разумеется, уже ввели санкции против президента [России Владимира] Путина, а также против его дочерей, его ближайших приближенных. Мы продолжим проводить дальнейший обзор. Вероятно, мы сделаем что-то еще», — сказала она.