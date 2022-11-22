Американские чиновники из разных ведомств колесят по миру, убеждая партнеров России ограничить торговлю с ней, которая стала расти после первоначального обвала весной. В Вашингтоне и Брюсселе опасаются, что организация поставок в обход санкций позволит России снизить давление на свою экономику и дольше вести войну, рассказали The Wall Street Journal западные чиновники.

«Мы хотим избежать обхода санкций, сначала в Европе, а затем в третьих странах», – пояснила газете еврокомиссар по финансовым услугам Мейрид Макгиннесс. Ее ведомство, которое реализует санкционную политику ЕС, анализирует европейские таможенные данные, рассказала Макгиннесс, чтобы выявить и закрыть пробелы в ограничениях.

А пробелы эти есть. Судя по всему, Турция стала перевалочным пунктом для технологических поставок из Европы, считает эксперт по российской экономической политике Александра Прокопенко: «Например, Италия существенно нарастила поставки своих товаров в Турцию, и на аналогичные величины вырос турецкий экспорт в Россию». Под давлением США турецкие банки один за другим отказались обслуживать карты платежной системы «Мир», но в торговле страна может по итогам 2022 г. войти в число трех крупнейших поставщиков товаров в Россию (в 2021 г. была на 11-м месте). Ее поставки в Россию обновили в сентябре месячный рекорд ($1,15 млрд), увеличившись на 21% по сравнению с августом и в 2,3 раза — по сравнению с сентябрем 2021 г.

«Не присоединившись к западным санкциям, Турция превратилась в единственное окно в Европу для российских фирм и граждан», – отмечает Прокопенко. «Мы продолжаем торговать с Россией в тех областях, где нет никаких санкций», – сказал WSJ министр финансов Турции Нуреддин Небати.

Чтобы удерживать жесткие финансовые и торговые ограничения, США направляют высокопоставленных представителей различных ведомств и чиновников рангом пониже (из Министерств финансов и торговли, Госдепартамента) в столицы многих стран мира, пишет WSJ. Они разговаривают со всеми – от союзников до арабских стран. Делятся разведданными о схемах по обходу санкций и собирают информацию о них, грозят властям и компаниям, которые не горят желанием соблюдать введенные западными странами ограничительные меры, рассказывают представители президентской администрации. (moscowtimes.ru)