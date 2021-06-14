Осведомленный источник заявил CNN, что на данный момент официальные лица США не считают, что утечка находится на «кризисном уровне», но признают, что ситуация требует наблюдения.

По данным телеканала, Framatome обратилась к США для того, чтобы получить разрешение, которое позволило бы использовать американскую техническую помощь для решения проблемы на китайской станции.