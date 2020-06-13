США продолжат сокращать военное присутствие в Ираке

Соединенные Штаты в ближайшие месяцы продолжат сокращать свое военное присутствие в Ираке. Кроме того, Вашингтон намерен обсудить с Багдадом статус оставшихся в стране американских военнослужащих.

Об этом говорится в опубликованном 11 июня совместном заявлении властей двух стран. Планы по сокращению контингента США объясняются значительным прогрессом в деле устранения угрозы со стороны ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ»). Обе страны намерены сконцентрироваться на развитии двусторонних отношений в области безопасности, основанных на общих интересах, пишет TACC, ссылаясь на документ.

Американская сторона также подчеркивает, что не стремится к постоянному присутствию в Ираке и не просит постоянных военных баз (rg.ru).
| 2020-06-14T00:20:48+04:00 14 июня 2020, 00:20|12345 (Пока оценок нет)
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