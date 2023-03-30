Президент США Джо Байден продлил на год срок действия режима чрезвычайного положения и санкций за кибератаки, которым подверглась страна, ограничения распространяются и на организации России. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В заявлении говорится, что «вредоносная активность» в киберпространстве продолжает представлять угрозу для американской национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

«По этой причине режим чрезвычайного положения, введенный 1 апреля 2015 года, должен сохраняться после 1 апреля 2023 года», — указано в пресс-релизе. (gazeta.ru)