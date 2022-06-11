США призвали государства и компании бойкотировать экономический форум в Санкт-Петербурге из-за войны в Украине.

Об этом заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс, сообщает «Европейская правда».

Он сообщил, что правительство США не будет участвовать в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме ни в какой форме.

«Мы призываем правительства и компании присоединиться к нашему бойкоту и направить четкий сигнал о том, что бизнеса, как ни в чем не бывало, не будет, пока российские силы жестоко совершают зверства в Украине», — отметил Прайс в своем Twitter.

Санкт-Петербургский экономический форум намечен 15-18 июня. Его называют русской версией форума в швейцарском Давосе.

Нынешнюю пленарную сессию форума с участием президента Путина будет модерировать пропагандистка Маргарита Симоньян .