Неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно собирает перед Новым годом президент РФ Владимир Путин, стартовала в Санкт-Петербурге.

Хозяин саммита — президент России — пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана начать общение не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Санкт-Петербурга.

Днем во вторник лидеры стран Содружества приехали в музей-заповедник «Павловск», затем их ждут в Царском селе и в Петергофе.

В Павловске всех гостей — кроме президентов Азербайджана и Беларуси, которые в это время проводили двустороннюю встречу — рождественскими колядками встретил хор. После экскурсии по дворцу в одном из его залов для президентов был дан небольшой концерт: симфонический оркестр «Северная симфония» и его солисты виолончелист Сергей Ролдугин и скрипач Павел Милюков исполнили несколько классических вальсов и романсов. Вел мини-концерт спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне. (ТАСС)

