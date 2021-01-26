США приветствуют возобновление турецко-греческих переговоров

США приветствуют возобновление предварительных переговоров между Грецией и Турцией по урегулированию энергетических и пограничных споров в Восточном Средиземноморье. Об этом заявил в Twitter официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Соединенные Штаты приветствуют возобновление предварительных переговоров между Грецией и Турцией сегодня в Стамбуле и приверженность обоих правительств этому процессу», — сказал Прайс. Он подчеркнул, что в Вашингтоне поддерживают «все усилия по снижению напряженности в Восточном Средиземноморье».

В Стамбуле в понедельник состоялся 61-й тур предварительных переговоров между Турцией и Грецией.
Встреча делегаций двух стран прошла во дворце «Долмабахче».

Турция и Греция начали предварительные переговоры 12 марта 2002 года в Анкаре, чтобы подготовить почву для «справедливого, прочного и всеобъемлющего» решения проблемы Эгейского моря.

Предыдущий (60-й) раунд переговоров прошел в Афинах в марте 2016 года. Переговоры, приостановленные тогдашним правительством Греции, продолжались в форме политических консультаций. (haberler.ru)

| 2021-01-26T00:34:39+04:00 26 января 2021, 07:43|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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