США приветствуют возобновление турецко-греческих переговоров

США приветствуют возобновление предварительных переговоров между Грецией и Турцией по урегулированию энергетических и пограничных споров в Восточном Средиземноморье. Об этом заявил в Twitter официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Соединенные Штаты приветствуют возобновление предварительных переговоров между Грецией и Турцией сегодня в Стамбуле и приверженность обоих правительств этому процессу», — сказал Прайс. Он подчеркнул, что в Вашингтоне поддерживают «все усилия по снижению напряженности в Восточном Средиземноморье».

В Стамбуле в понедельник состоялся 61-й тур предварительных переговоров между Турцией и Грецией.

Встреча делегаций двух стран прошла во дворце «Долмабахче».

Турция и Греция начали предварительные переговоры 12 марта 2002 года в Анкаре, чтобы подготовить почву для «справедливого, прочного и всеобъемлющего» решения проблемы Эгейского моря.

Предыдущий (60-й) раунд переговоров прошел в Афинах в марте 2016 года. Переговоры, приостановленные тогдашним правительством Греции, продолжались в форме политических консультаций. (haberler.ru)