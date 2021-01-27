США приостановили продажу оружия Саудовской Аравии и F-35 ОАЭ

Администрация президент США Джо Байдена ввела временный запрет на продажу американского оружия Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, подобное решение связано с пересмотром новыми властями ряда сделок по продаже оружия, одобренных бывшим президентом Дональдом Трампом.

В частности, пересматриваются сделки о продаже Саудовской Аравии высокоточных боеприпасов и о поставке в ОАЭ истребителей F-35, указано в сообщении. (Газета.Ру)

| 2021-01-27T23:47:56+04:00 28 января 2021, 02:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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