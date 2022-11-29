США воспользовались специальной линией связи по предотвращению конфликтов с Россией из-за войны в Украине только один раз, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, Вашингтон сделал это, чтобы «выразить обеспокоенность по поводу действий российских военных вблизи объектов критической инфраструктуры Украины».

Собеседник агентства не уточнил, какой именно инцидент привел к звонку по линии, соединяющей Европейское командование вооруженных сил США и Центр управления национальной обороной России. Однако это не касалось падения ракеты в Польше.

Reuters напомнило, что ранее США публично выражали озабоченность ситуацией вокруг Запорожской АЭС, а также информацией Киева о планах России взорвать дамбу Каховской ГЭС во время отступления из Херсона. Во втором случае, в зоне быстрого затопления могли оказаться более 80 населенных пунктов.

Линия «деконфликтинга» была создана после начала войны в Украине. В Пентагоне говорили, что она предназначена для избежания непреднамеренных столкновений России с НАТО и используется для обсуждения критических вопросов безопасности во время чрезвычайных ситуаций. Линия тестируется два раза в день, звонки проводятся на русском языке.

У Москвы и Вашингтона есть и другие каналы связи в условиях войны в Украине. Например, для переговоров между министрами обороны Ллойдом Остином и Сергеем Шойгу, главами Генштабов Марком Милли и Валерием Герасимовым или другими военными чиновниками. (moscowtimes.ru)