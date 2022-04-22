США в случае возможного ядерного удара России по территории Украины не оставят ее наедине.

Об этом заявила «Европейской правде» заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«И хотя сейчас уже речь идет о военных преступлениях, за которые Путину придется отвечать, но использование такого оружия выведет ситуацию на принципиально новый уровень. И мы обеспечим, чтобы эти последствия произошли», — заверила она.

«Я считаю, что в этих условиях лучше воздержаться от деталей. Могу лишь заверить: даже по сравнению с теми высокими потерями, той высокой ценой, которую для России имеет нынешняя агрессия — в этом случае цена действий Путина будет просто астрономической», — заявила она.