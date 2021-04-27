США предписали части госслужащих покинуть посольство в Кабуле

США распорядились вывезти из своего посольства в Афганистане часть сотрудников. Об этом пишет РИА «Новости».

»Госдепартамент распорядился, чтобы правительственные служащие США, чью работу можно выполнять в других местах, покинули посольство США в Кабуле», — говорится в сообщении.

Речь идет о дипломатах и других сотрудников. Число американских работников, которые вернутся в США, не уточняется.

Ранее командующим войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер объявил о выводе войск с ряда афганских баз.

| 2021-04-27T21:46:37+04:00 27 апреля 2021, 22:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss