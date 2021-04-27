США предписали части госслужащих покинуть посольство в Кабуле

США распорядились вывезти из своего посольства в Афганистане часть сотрудников. Об этом пишет РИА «Новости».

»Госдепартамент распорядился, чтобы правительственные служащие США, чью работу можно выполнять в других местах, покинули посольство США в Кабуле», — говорится в сообщении.

Речь идет о дипломатах и других сотрудников. Число американских работников, которые вернутся в США, не уточняется.

Ранее командующим войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер объявил о выводе войск с ряда афганских баз.