США предписали части госслужащих покинуть посольство в Кабуле

США распорядились вывезти из своего посольства в Афганистане часть сотрудников. Об этом пишет РИА «Новости».
»Госдепартамент распорядился, чтобы правительственные служащие США, чью работу можно выполнять в других местах, покинули посольство США в Кабуле», — говорится в сообщении.
Речь идет о дипломатах и других сотрудников. Число американских работников, которые вернутся в США, не уточняется.
Ранее командующим войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер объявил о выводе войск с ряда афганских баз.